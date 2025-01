Prinz Harry: Er "schämt sich so" für DIESEN "größten Fehler seines Lebens"

Der Herzog von Sussex, Prinz Harry, bedauert eine Sache in der Vergangenheit besonders...

Laut Royal-Insidern hat Harry nun etwas zugegeben: Prinz Harry hat den „größten Fehler“ seines Lebens offenbart - und zugegeben, dass er sich dafür „sehr schämt“.

Mehr zum Thema

Riesen-Skandal

Zurecht, denn dieser Vorfall gehört mit zu den größten Skandalen um die britische Königsfamilie: Vor genau 20 Jahren sorgte der Herzog von Sussex für Empörung, als herauskam, dass er auf einer Kostümparty eine Nazi-Uniform trug.

© Getty Images ×

Kostümparty

Der Vorfall ereignete sich 2005, als Harry im Alter von 20 Jahren zu einer Kostümparty eingeladen war und die Soldatenuniform mit dem Hakenkreuz trug. Er wurde in dem Kostüm mit einem Getränk und einer Zigarette in der Hand abgebildet.

Absolute Ausnahme

Damals sah sich das offizielle Büro seines Vaters, König Charles, Clarence House, gezwungen, eine Erklärung abzugeben, in der es hieß, Harry habe sich für jegliche Beleidigung oder Peinlichkeit entschuldigt - eine absolute Ausnahme, die die schwere des Skandals zeigt, denn die Royals entschuldigen oder rechtfertigen ihre Handlungen generell nicht.

© Getty ×

Doch in seiner explosiven Netflix-Serie mit Ehefrau Meghan Markle sprach Harry die Kontroverse zum ersten Mal an. Er gab zu: „Das war wahrscheinlich einer der größten Fehler meines Lebens. Ich habe mich danach so geschämt. Alles, was ich tun wollte, war, es richtig zu machen.“ Er verriet auch, dass er mit dem Oberrabbiner gesprochen und einen Holocaust-Überlebenden getroffen hat, weil er es richtig machen und daraus lernen wollte.