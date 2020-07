Meghan soll Paparazzi-Fotos selbst inszeniert haben

Als Ex-TV-Star weiß Meghan Markel genau, wie sie es schafft in den Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit zu gelangen.

Laut internationalen Medienberichten zufolge, soll Maghan, in ihrer Zeit als Serien-Schauspielerin, nicht selten auf eigene Fast Fotografen bestellt und der Presse Informationen weitergeleitet haben. Dies kann dem kürzlich erschienenen Enthüllungsbuch «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family» entnommen werden.

Nachdem die 38-Jährige im Jahr 2016 schließlich Prinz Harry kennenlernte, wusste sie, dass das eigengesteuerte Ringen um Aufmerksamkeit nun nicht mehr notwendig sei. Mit dem Prinzen an ihrer Seite brauche sie sich bestimmt keine Sorgen mehr um fehlende Publicity zu machen.





© Getty



War das Treffen in Toronto nun auch inszeniert?

Im Oktober 2016 wurden Maghan und Prinz Harry gemeinsam in Toronto abgelichtet. Nun wird vielerorts gerätselt, ob die Fotografen auch vor diesem Treffen möglicherweise einen Hinweis erhalten haben. Fest steht bisher lediglich, dass Meghan und Harry wohl darüber bescheid wussten, dass eine Zeitung die Fotos veröffentlichen wolle.