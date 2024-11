Meghan und Harry: Erster gemeinsamer Auftritt nach drei Monaten

In letzter Zeit hielten sich die Gerüchte hartnäckig, Prinz Harry und seine Gattin würden sich trennen. Jetzt zeigen sie sich wieder Seite an Seite.

Seit Mitte August zeigten sich Prinz Harry (40) und seine Ehefrau Meghan (43) stets getrennt voneinander. Der Sohn von König Charles verreiste gar ohne seine bessere Hälfte. Bei der ersten globalen Ministerkonferenz zum Thema Gewalt gegen Kinder in Kolumbien standen sie jetzt aber wieder Seite an Seite. Die Videobotschaft soll schließlich auch die richtige Message senden.

Mehr lesen:

Recycling-Look

Dabei überrascht Meghan mit einem Recycling-Look. Den Blazer von Ralph Lauren trug sie in der Vergangenheit bereits einmal öffentlich. Im März 2019, als sie mit Sohn Archie (5) schwanger war kombinierte sie diesen ähnlich.

Heimweh und Versöhnung

Die beiden Royals haben Mohnblumen an ihrer Kleidung angesteckt. Diese sollen an die gefallenen Soldaten erinnern. In England findet aus diesem Grund auch am 10. November der Remembrance Sunday statt. Wollen die beiden damit gar andeuten, dass sie bereit für eine Versöhnung mit den restlichen Royals wären? Wie immer wieder von Insidern behauptet wurde, soll Harry große Sehnsucht nach seiner Heimat haben. Es war gar die Rede davon, dass er ohne Meghan zurückkehren werde.