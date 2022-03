Neuer Rückschlag für Charlène

Fürst Alberts Ex-Freundin treibt ihr böses Spiel gegen Charlène an die Spitze

Nach über einem Jahr ist Prinzessin Charlène (44) endlich wieder mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. (64) und ihren beiden Kindern Jacques und Gabriella (7) vereint. Man könnte meinen, die Freude über die Rückkehr der Fürstengattin sei so groß, dass diese nichts trüben könnte, doch der Scheint trügt. Denn das böse Spiel gegen Charlène geht offensichtlich weiter. Alberts Ex-Geliebte Nicole Coste (50) schwärmte erneut von der gemeinsamen Zeit und postete ein Foto zum Geburtstag des Fürsten: "Die Welt wird dich als den Loyalen, den Würdevollen, den König erkennen.

© Instagram

Demütigung für Charlène

Das Problem: Coste hat den gemeinsamen Sohn Alexandre (18) mit Albert und strebt nach einer größeren Rolle am Hof. Während Charlènes Klinikaufenthalt ging Coste in die Offensive. Gegenüber „Daily Mail“ sagte sie: „Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlène.“ Ende Jänner besuchte sie demonstrativ die Sainte Dévote-Messe in Monaco.