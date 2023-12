Sympathischer Auftritt beim großen Nobelpreis-Galadinner.

Zuerst die Pflicht, dann das Vergnügen. Die diesjährige Nobelpreise wurden am 10.12. in Stockholm feierlich verliehen. Der schwedische König Carl Gustaf ehrte die Ausgezeichneten in den Sparten Medizin, Chemie, Frieden, Literatur und anderen Disziplinen in einer feierlichen Zeremonie.

Witziger Chemiker

Auch anwesend: u.a. Ehefrau Silvia sowie Kronprinzessin Victoria und Ehemann Daniel. Nach dem offiziellen Akt ging es feierlich weiter: Bei einem Bankett wurde geplaudert und es ging lustig zu - Victoria amüsierte sich gar so gut, dass sie einen Lachkrampf hatte. Ihr Sitznachbar war der US-französische Chemiker Moungi Bawendi, der für die Entdeckung der Synthese von Quantenpunkten geehrt wurde. Ob Details dazu die Kronprinzessin derart herzhaft unterhalten haben oder ob Herr Bawendi besonders humorvolle Qualitäten hat, ist nicht klar.

"Altes" Kleid

Jedenfalls strahlte Victoria an diesem Tag, recycelte ein Kleid, dass sie bereits vor einigen Jahren trug und überraschte mit ihren definiert-muskulösen Armen.

Maßnahmen

Die Verleihung fand heuer unter verstärkten Sicherheitskontrollen beim Einlass und begleitet von einer Demonstration von Klimaaktivisten sowie einer Solidaritätskundgebung für Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi statt. Die Zeremonie endete traditionell mit der schwedischen Hymne.