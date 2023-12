Königin Letizia: Saftiger Sex-Skandal! Sie soll mit einem Verwandten geschlafen haben

Heftige Behauptungen, die sich um die spanische Königin drehen.

Skandal-Alarm im spanischen Königshaus! Königin Letizia soll , laut einigen Medienberichten, womöglich ihren Mann Felipe betrogen haben...

... das behauptet zumindest Jaime Del Burgo, der ehemalige Schwager der Königin . Diese Info hat er einfach so mal auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Und, wie war das genau? 2012 heiratete Del Burgo Letizias Schwester Telma, die Ehe hielt nur zwei Jahre. Im Tweet meint Del Burgo, der Beweis für die leidenschaftliche Affäre sei ein Foto, das Letizia mit SEINEM Pashmina-Schal zeigt. Es soll während einer Schwangerschaft entstanden sein (2005 oder 2007)

Beweise nicht erbracht?

Die vermeintliche Liebes-Nachricht von ihr lautete: "Liebster. Ich trage deinen Pashmina. Es ist, als würde ich dich an meiner Seite spüren. Er beschützt mich. Ich zähle die Stunden, bis wir uns wiedersehen." Der Verdacht liegt nahe, dass Del Burgo sich nur wichtig machen will, PR für das Buch "Letizia und ich" von Jaime Penafiel generieren will. Darin hat er weitere Details preisgegeben. Zum Beispiel, dass Letizia Del Burgo in der Nacht vor ihrer Hochzeit mit Felipe getroffen habe...

Das spanische Königshaus wollte die Affäre bisher nicht kommentieren.