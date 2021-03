Oprah: Was ihr Harry abseits der Kamera verriet

Oprah habe abseits der Kameras noch einmal mit Harry über das brisante Thema gesprochen.

Los Angeles/London. Im mit Spannung erwarteten US-TV-Interview hat Herzogin Meghan von rassistischem Verhalten während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie berichtet. Es habe Bedenken und Gespräche darüber gegeben, "wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird". Genauer wollte Meghan Markle sich nicht äußern, weil dies "sehr schädlich" für einige Personen wäre. Ein braunes Baby wäre aber ein Problem für den Palast gewesen wäre, so Meghan im Talk mit Moderatorin Oprah Winfrey.

Oprah war fassungslos und fragte: "Wer hatte diese Konversation mit dir?" Meghan sagte den Namen allerdings nicht: "Das würde der Person sehr schaden. Sie fügte hinzu, dass die Gespräche nicht mit ihr geführt wurden. "Die Familie führte sie mit Harry". Auch Harry, der später zum Interview dazustößt, schweigt über den Urheber der rassistischen Kommentare. Er werde nie sagen, wer mit ihm darüber gesprochen habe.

Englische Presse spekuliert

In Großbritannien wird seit dem Interview wild spekuliert, wer dieses Gespräch mit Harry führte. In den englischen Medien werden viele Namen genannt: Allen voran Prinz Philip (99), der für seine derben Sprüche bekannt ist. Meghans und Harrys Andeutungen würden zu der "unglücklichen Schlussfolgerung führen, dass Prinz Philip mal wieder ins Fettnäpfchen getreten ist – und das, während er 8700 Kilometer entfernt im Krankenhaus liegt", schreibt der "Telegraph" etwa.

Aber Oprah Winfrey verrät in einem Live-Interview mit US-Moderatorin Gayle King, dass es nicht Prinz Philip war. Sie habe abseits der Kameras noch einmal mit Harry über das brisante Thema gesprochen. Oprah: "Harry hat mir die Identität der Person nicht verraten. Aber es war ihm wichtig, dass ich weiß, dass es weder seine Großmutter noch sein Großvater waren, die diese Dinge gesagt haben."

Wen Harry also durch sein Schweigen schützen möchte, das bleibt damit unklar.