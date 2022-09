Palast fordert: George soll am Queen-Begräbnis teilnehmen

Die Prinzen William und Harry werden gemeinsam hinter dem Sarg gehen, wenn Elizabeth II. verabschiedet wird.

Bis Montag haben die Trauernden noch die Möglichkeit, der Queen in der Westminster Hall Respekt zu zollen. Acht Kilo­meter lang war zuletzt die Warteschlange entlang des Themse-Ufers. Manche harrten mehr als 14 Stunden aus, um sich wenige Sekunden vor dem Katafalk im Parlaments­gebäude verneigen zu können. Das eigentliche Staatsbegräbnis beginnt am Montag um 12 Uhr (MESZ) in der Westminster Abbey (2.200 Sitzplätze).

Big Ben wird läuten, zuvor wird der Sarg der Queen um 11.44 Uhr in einer Prozession vom britischen Parlament nach Westminster Abbey gebracht. Die Spitze der Polit-Welt wird in London sein, ebenso der europäische und der asia­tische Hochadel.

Die Prinzen William und Harry werden am Montag Seite an Seite hinter dem Sarg ihrer Großmutter gehen. Ob auch die Enkelkinder beim Begräbnis dabei sind, ist noch unklar. Palast-Berater haben Kate und William gebeten, dem neunjährigen George die Teilnahme an der Beerdigung zu gestatten, da dies eine "starke symbolische Botschaft senden würde", berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Schließlich steht George an Nummer zwei der Thronfolge, direkt hinter seinem Vater Prinz William. Dieses Thema wird jedoch noch diskutiert – George soll noch zu jung sein für das Begräbnis heißt es von der anderen Seite.