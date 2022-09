Prinz Harry darf als einziger Royal keine Uniform tragen

Am kommenden Montag nimmt die Welt Abschied von der Queen. Viele Royals werden dabei traditionell ihre Uniform tragen – nur Harry darf nicht in seiner Uniform trauern.

Prinz Harry hat mit seinem Rückzug von royalen Verpflichtungen auch seine militärischen Titel verloren, die er im Laufe einer Dekade beim Militär angesammelt hatte. Somit dürfte er auch die Uniform, die er zu seiner Hochzeit mit Meghan im Jahr 2018 getragen hatte, nicht mehr anziehen.

As a non-working member of the family, Prince Andrew will not wear uniform to above events. However, “as a special mark of respect”, a royal source says he will at the final vigil in Westminster Hall. The Palace have yet to say whether this exception also applies to Prince Harry.