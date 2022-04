Prinz Harry deklariert sich als Queen-Beschützer

Royal-Experten kritisieren Prinz Harry dafür, dass er sich nach so langer Abwesenheit wichtig mache

Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) sind für die zurzeit laufenden Invictus Games in den Niederlanden. Ihre Europareise haben die beiden genutzt, um Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II. (95), zu sehen. "Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen", sagte Harry. Er habe aber auch sicherstellen wollen, dass die Queen "beschützt ist und die richtigen Leute um sich hat", erklärte der 37-Jährige im Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender "NBC's Today".

Wirbel um Aussage des Prinzen

Royale Experten kritisieren nun die Worte des Prinzen und werten Harrys Aussage als "wahnhaft" und "grobe Beleidigung", nachdem er und Meghan "ihre königlichen Pflichten aufgegeben, nach Kalifornien gezogen und die königliche Familie in eine Krise gestürzt hätten", hieß es in der Daiyl Mail. Auch der frühere konservative Abgeordnete David Mellor fand gegenüber GB News keine netten Worte: „Harry wolle seine Oma beschützen? Der bestbezahlte Komiker könnte nicht witziger sein. Was hat der Mann an? Oder besser gesagt, was hat er vor?", so Mellor.

Überraschender Besuch in Windsor

Tatsächlich kam die Stippvisite in Windsor überraschend, nachdem Harry bei der Gedenkfeier für seinen vor einem Jahr gestorbenen Großvater Prinz Philip vor einigen Wochen gefehlt hatte. Harry und Meghan hatten sich vor zwei Jahren aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und leben inzwischen mit ihren Kindern Archie (2) und Lilibet (10 Monate) im kalifornischen Santa Barbara. Dort fühle er sich inzwischen auch zuhause, sagte Harry. Das Verhältnis zu seinem Vater Prinz Charles (73) und seinem Bruder Prinz William (39) ist angespannt.

Versöhnung zum 70. Thronjubiläum?

Die Queen hat an diesem Donnerstag Geburtstag. Groß gefeiert wird aber traditionell erst im Juni mit der Parade "Trooping the Colour" im Herzen Londons. Diese fällt in diesem Jahr auch zusammen mit den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin. Ob Harry und Meghan dazu anreisen wollen, war zunächst unklar. Einem Bericht zufolge sollen sie eine Einladung erhalten haben. Harry liegt jedoch derzeit auch mit dem britischen Innenministerium im Clinch, weil ihm und seiner Familie inzwischen Polizeischutz in Großbritannien versagt wird.