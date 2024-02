Prinz Harry enthüllt: So geht es König Charles wirklich

In einem Interview mit der TV-Show "Good Morning America" erzählt der britische Prinz Harry, wie es König Charles III. geht.

Auf dem X-Account (Twitter) von "Good Morning America" wird das Interview mit Harry groß angekündigt. Unter anderem geht es im Gespräch um den aktuellen Gesundheitszustand von Charles, aber auch über das Leben mit seiner Ehefrau Meghan und die "Leidenschaft für die Unterstützung von verwundeten Soldaten".

TOMORROW: A @GMA Exclusive: The all-new interview with Prince Harry on his life with Meghan, how his father King Charles is doing and his passion supporting wounded warriors. pic.twitter.com/tyNtHnxxpB — Good Morning America (@GMA) February 16, 2024

Harry und Meghan wohnen derzeit im Wintertrainingslager "One Year to Go" in Vancouver und Whistler in Vorbereitung auf die Invictus Games 2025 bei. Wenige Tage nach der Krebsdiagnose von Charles ist Harry für einen schnellen Besuch in London gelandet, um seinem Vater zur Seite zu stehen. Ganz kurz nach der Ankündigung des neuen Interviews sind jetzt auch schon erste Aussagen vom Prinzen veröffentlicht worden.

Prinz Harry packt aus

Harry hat sich mit dem Moderator Will Reeve zu einem Interview getroffen, bei dem es um die Gesundheit von Papa Charles geht - in der Beschreibung des Gespräches heißt es: "Das brandneue Interview mit Prinz Harry über sein Leben mit Meghan, den Zustand seines Vaters King Charles und seine Leidenschaft, verwundete Krieger zu unterstützen".

Harry sieht in Charles' Krebserkrankung Chance auf Versöhnung

In einem weiteren Werbe-Clip zum Interview wird Harry zitiert: "Sehen Sie, ich liebe meine Familie. Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich dankbar". Auch auf einen "Wiedervereinigungseffekt" wird der Prinz angesprochen, den die Krankheit von Charles ausgelöst haben könnte. Prinz Harry antwortet darauf optimistisch: "Ja, ich bin mir sicher. In all diesen Familien sehe ich tagtäglich, wie die Stärke der Familieneinheit zusammenkommt. Ich denke, dass jede Krankheit die Familien zusammenbringt".