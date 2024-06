Experte über Prinz Harry: „Es wird ein Albtraum!“

Anstatt harmonischer Familienzusammenkunft droht Prinz Harry ein "Albtraum" zum Vatertag.

Prinz Harry und Meghan Markle hatten 2020 mit ihrem Rückzug vom britischen Königshaus für Furore gesorgt und haben damit DEN Skandal der jüngsten Royals-Geschichte verursacht. Mittlerweile leben die Beiden mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Montecito, Kalifornien, und genießen dort ein Leben in Anonymität im Reichen-Paradies.

Seit dem ist die Beziehung zur Familie abgespannt und scheint es auch weiterhin zu bleiben. Vor allem mit seinem Bruder Prinz William soll Harry keinen Kontakt mehr haben. Auch die Begegnung mit seinem Vater König Charles III. anlässlich dessen Geburtstag am 14. Juni 2024 dürfte schwierig werden. Zudem steht am 16. Juni der Vatertag bevor.

Experte mutmaßt: "Albtraum" für Harry

Royals-Experte Tom Quinn im "Mirror" sieht den Vatertag am 16. Juni 2024 als "Albtraum" für Harry. "Er weiß, dass die Welt zuschauen wird, ob er groß genug ist, auf seinen Vater zuzugehen", so Quinn.

Der Experte vermutet, Harry werde versuchen, die Probleme zu ignorieren und eine herzliche Botschaft an seinen Vater senden. Er fügt hinzu: "Man vergisst leicht, dass Harry seinen Vater wirklich liebt. Er hasst nur die Tatsache, dass Charles William scheinbar immer unterstützt, wenn es einen Familienstreit gibt."

Probleme bei der Kontaktaufnahme

Laut Quinn habe Harry sogar "bereits versucht, einen Anruf bei seinem Vater zu vereinbaren, aber sein Vater drückt sich davor".

Es bleibt abzuwarten, wie Harry die kommenden Tage gestalten wird. Am 15. Juni 2024 findet zudem die Parade "Trooping the Colour" in London statt, bei der die königliche Familie traditionell auftritt.