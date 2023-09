Prinz Harry: Geburtstagsfeier im Brauhaus

Nach den "Invictus Games" ging es für Prinz Harry und Meghan zum "Goldenen Kessel" in Düsseldorf, wo der Royal in seinen Geburtstag hineinfeierte.

Seit einer Woche weilt Prinz Harry in Düsseldorf und wird dort wie ein Rockstar gefeiert. Am Dienstag kam Ehefrau Meghan nach und seitdem liefern die Royals eine Liebes- und Party-Show der Extraklasse. Tagsüber sind sie fast immer auf der Tribüne bei den von Harry ins Leben gerufenen "Invictus Games" zu sehen, wo sie die beiden prächtig amüsieren. Vor Kameraleuten und Fotografen feuern sie die Teams an und zeigen sich so verliebt, wie man sie schon lange nicht gesehen hat.

© Getty ×

Royaler Geburtstag

Donnerstagabend ließen es Harry und Meghan dann so richtig krachen. Nach den offiziellen Terminen kehrte das Paar in Thea Ungermanns Kult-Wirtshaus "Im Goldenen Kessel" ein und feierte in Harrys Geburtstag hinein, den er am 15. September begeht. Dabei gönnte sich der 39-jährige eine Bratwurst, eine Stelze und ein Wiener Schnitzel. Die spülte er mit sechs großen Bieren hinunter. Dazu gab es jede Menge Rotkraut und Kartoffelpüree als Beilagen. Beim Bier war Ehefrau Meghan eher zurückhaltend. Für sie reichte ein "Krügerl".

© Instagram Harry und Meghan im "Goldenen Kessel". ×

Die Gäste im Lokal wurden höflich gebeten, die Privatsphäre der Royals zu respektieren - Fotos durften die Anwesenden aber machen. Oberkellner Frank Wackers streut den Royals verbal Rosen. "Harry war ein lieber Gast und hatte eine lustige Zeit bie uns. Auch Meghan war liebenswert", so der Wirt. Als Überraschung gab es für Harry eine Geburtstagstorte nach dem Essen. Die Rechnung für das Dinner übernahm Harry höchstpersönlich und soll zusätzlich einen extrem großzügiges Trinkgeld gegeben haben.

Aufreger um NATO-Foto

Vor Harrys Party sorgte der Prinz allerdings noch für Aufregung. Er posierte mit NATO-Commander Luigi Miglietta bei eine Side-Event der "Invictus Games". Gemeinsam mit Meghan und den Familien der NATO-Offiziere sowie einer Abordnung Niederländischer Militärs sendet er auch eine eindeutige Botschaft an Bruder Prinz William. Dieser soll nächste Woche vor der UNO in New York eine Rede halten. Harry Aktion wird vor allem in England als PR-Krieg mit seinem Bruder gesehen.

© Getty ×

Offiziell kommentiert wird von Seiten der britischen Royal Family natürlich nichts. Man darf aber davon ausgehen, dass William nicht gerade erfreut über die Aktion ist.

© Getty ×

Am Samstag gehen die "Invictus Games" offiziell zu Ende. Alles wartet bereits gespannt auf Meghans Rede, die zum Finale am Programm steht.