Prinz Harry will jetzt offiziell kein Brite mehr sein

Royal-Experten sind der Meinung, dass der Prinz und nie wieder nach Großbritannien zurückkehren wird

Laut Royal-Experten sei Prinz Harrys Entscheidung, den Tag an dem er und Meghan von König Charles aus Frogmore Cottage vertrieben wurden, als Beginn seines Lebens in Amerika anzugeben, ein Zeichen der Verärgerung. Das Verhältnis zu seinem Vater sei weiterhin angespannt und das Paar habe keinerlei Intention, in Zukunft nach Großbritannien zurückzukehren.

Auch seine Dokumente und Geschäftsunterlagen soll Prinz Harry bereits upgedatet haben, um auch nach außen hin klar zu machen, dass er nicht mehr in England lebt. Was auffällt: Prinz Harry wählte nicht etwa den Zeitpunkt des Megxit (Anfang 2020) als Start-Datum seines Lebens in Amerika. Er wählte den Tag, an dem er und Meghan offiziell aus Frogmore Cottage ausgezogen sind - den 29. Juni 2023.

© Getty Images

"König Charles hatte völlig Recht, Harry aus Frogmore zu vertreiben, und es ist nicht überraschend, dass Harry verärgert war. Er und Meghan dachten, sie könnten das Beste aus beiden Welten haben", sagt Royal-Experte Tom Bower gegenüber "Daily Mail".