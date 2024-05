Prinz Harry in London, aber KEIN Treffen mit Charles

Gut gelaunter Harry nimmt an der Jubiläumsfeier für die Invictus Games in London teil

Kommt jetzt die ganz große Versöhnung? Prinz Harry (39) kam heute alleine in London an, um morgen beim zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games dabei zu sein. Seine Frau Meghan blieb bei den Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien. Während seines Besuchs wollte Harry auch seinen krebskranken Vater, König Charles besuchen, doch das soll jetzt nicht möglich sein.

Auch kein Treffen mit William

Neben einigen Terminen wollte Harry sich mit Charles aussprechen. Ein Treffen mit seinem Bruder Prinz William sei jedoch weiterhin nicht geplant gewesen, heißt es laut britischen Medienberichten. Somit wird er auch nicht seine ebenfalls krebskranke Schwägerin Kate besuchen. Doch warum kann er seinen Vater nicht sehen?

Wie "Daily Mail" berichtet soll der König einen vollen Terminkalender haben und daher keine Zeit für seinen Sohn haben. "Ich hoffe aber, dass ich ihn bald sehen werde", sagte Harry bei einer Pressekonferenz anlässlich der Spiele