'Prinz Harry stank nach Alkohol und Zigaretten'

TV-Moderatorin Katie Couric rechnet in einem neuen Enthüllungsbuch ab.

Die bekannte US-Journalistin Katie Couric sorgt mit ihrem neuen Enthüllungsbuch „Going There“ für großen Wirbel. Darin rechnet die 64-Jährige vor allem mit ihren „Today“-Kollegen ab, Couric schreibt aber auch über die britischen Royals.

Alkohol und Zigaretten

So habe sie Prinz Harry bei einem Polospiel in Brasilien kennengelernt. Sie könne sich dabei noch an den "Geruch von Zigaretten und Alkohol“ erinnern so Couric. Dieser schien „aus jeder Pore seines Körpers“ zu strömen.

Couric schreibt in ihrem Buch auch über ein Abendessen im Jahr 2010 bei Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, bei dem auch Prinz Andrew anwesend war. "Ich konnte mir nicht vorstellen, was Epstein und Andrew vorhatten, abgesehen von dem Versuch, Freunde in den Medien zu gewinnen.“