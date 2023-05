Prinz Harry wieder in den USA gelandet

Prinz Harry ist unmittelbar nach der Krönung seines Vaters Charles wieder in die USA zurückgekehrt.

Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Airline-Mitarbeiter. Der 38-Jährige sei am Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles gelandet. Ein Grund für die schnelle Rückkehr: Während Charles III. am Samstag in London zum König gekrönt wurde, feierte Archie Mountbatten-Windsor, der Sohn von Harry und Meghan (41), am Samstag seinen vierten Geburtstag.

Meghan war während der Krönung mit den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet (1) in Kalifornien geblieben. Harry nahm zwar an der Krönungs-Zeremonie in der Westminster Abbey teil. Dass sein Kurzbesuch in der alten Heimat das Verhältnis merklich aufpoliert, gilt jedoch als fraglich. Wie erwartet war er nicht dabei, als die Königsfamilie sich auf dem Palast-Balkon präsentierte und den Fans zuwinkte.

Harry hatte seine royalen Pflichten vor Jahren niedergelegt und war mit Meghan in die USA gezogen. Bei der Krönung saß der Fünfte der Thronfolge deshalb auch nur in der dritten Reihe, neben Jack Brooksbank, dem Ehemann seiner Cousine Prinzessin Eugenie, und der 86-jährigen Prinzessin Alexandra, einer Cousine seiner Großmutter Queen Elizabeth II.