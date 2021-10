Prinzessin Beatrice verrät den Namen ihrer Tochter

London. Das zwölfte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. (95) hat nun auch einen Namen. Die Tochter von Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice (33) heiße Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, teilte der Palast am Freitag mit. Der zweite Vorname Elizabeth ist ein deutliches Tribut an die Urgroßmutter - und liegt im Trend: Zuvor hatten bereits Beatrices Cousin Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan ihre neugeborene Tochter Lilibet genannt, nach dem Spitznamen der Queen.

"Uns geht es allen gut, und Wolfie ist der bestmögliche große Bruder für Sienna", zitierte das Königshaus in einem Tweet Beatrice und ihren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. Wolfie, eigentlich Christopher Woolfe, ist Mapelli Mozzis Sohn aus einer früheren Beziehung. Dazu veröffentlichte der Palast die Fußabdrücke der kleinen Sienna. Beatrice hatte 2020 ohne öffentliche Ankündigung und im engsten Familienkreis ihren Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi geheiratet.

???? Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi have named their daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.



???? The couple have said, “We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna.” pic.twitter.com/J7PNxn2EjI