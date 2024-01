Prinzessin Kate bis Ostern auf Tauchstation

Nach ihrer Entlassung aus dem Spital muss sich Prinzessin Kate schonen. Palast-Insider rechnen nicht vor Ostern mit ihren ersten öffentlichen Auftritt.

Zwei Wochen lang war die Ehefrau von Prinz William wegen einer Bauch-OP im Spital. Länger als gedacht. Am Montag durfte Prinzessin Kate die Klinik endlich verlassen und befindet sich jetzt in häuslicher Pflege. Am Dienstag verbrachte sie den ersten Tag mit ihren Kindern seit zwei Wochen. George, Charlotte und Louis durften sie im Spital nicht besuchen. Ehemann Prinz William hat einige Termine verschoben um bei Kate Ankunft daheim ganz für sie da sein zu können. "Er kümmert sich rührend um Kate. William ist ein sehr liebevoller Mensch. Das habe ich schon damals gesehen, als ich viel Zeit mit ihm verbracht haben. Und das wird sich bis heute nicht geändert haben. Er wird dafür sorgen, dass Kate bestens betreut wird und sich schnell erholt", so der einstige Royal-Butler Gran Harrold zu "New York Post".

William und Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis © Getty ×

Bis Kate vollständig genesen ist, wird sie keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen. Quellen aus dem Palast gehen davon aus, dass sie bis Ostern ihren Verpflichtungen nicht nachgehen können wird. Untätig möchte die Prinzessin aber auch nicht sein. Wenn es nach ihr geht, möchte sie bereits in den nächsten Tagen wieder vom Bett aus arbeiten. Der Focus sei aber momentan "100 Prozent Familie zuerst, dann erst die Arbeit". Um Kate zu entlasten wird sich William auch mehr den Kindern widmen und hat sich ebenfalls eine Auszeit von öffentlichen Terminen genommen. Als Unterstützung haben sich auch Kates Eltern Carole und Michael Middleton ebenso wie Schwester Pippa angeboten, um Kate noch mehr zu entlasten.

Prinzessin Kate mit ihrer Schwester Pippa © Getty ×

Somit wird sich ganz England noch bis Ostern gedulden müssen, bis sie ihre zukünftige Königin wieder zu Gesicht bekommen werden.