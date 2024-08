Prinzessin Kate: Neues Video zeigt William mit Bart und verrät...

Das Thronfolgerpaar zeigte sich in einem Video und lobte das englische Olympia-Team.

Kate ist wieder zu sehen! Die Prinzessin und Ehemann William bedankten sich auf Instagram bei den Athleten Englands, die sich wacker geschlagen haben bei den Olympischen Spielen.

In dem Clip des königlichen Paares, der auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt wurde, sind auch Snoop Dogg, David Beckham und Dame Jessica Ennis-Hill zu sehen, doch die Fans können sich nur auf Wills wilden Look konzentrieren. Der trägt nämlich, ganz untypisch für einen Vertreter der englischen Krone, einen Bart!

Neben Will ist Kate zu sehen. Sie strahlt, wirkt glücklich und gesund. Nichts ist von den Strapazen zu sehen, die ihre Krebserkrankung mit sich bringen muss. Im Videoclip sagen die beiden: "Gut gemacht TeamGB, was für eine unglaubliche Reise! Jeder Athlet hat immensen Einsatz, Herz und Leidenschaft gezeigt. Ihr habt uns alle so stolz gemacht!"

Gutes Zeichen

Diese öffentliche Aussage ist ein gutes Zeichen, sind sich die britischen Medien einig. Kate will langsam, und so, wie es ihr Zustand zulässt, in die Öffentlichkeit zurückkehren. Auftritte, wie bei Wimbledon, wird sie dann wieder wahrnehmen, wenn es ihre Kondition zulässt.