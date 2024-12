Prinzessin Kate postet rührende Weihnachtskarte

Mit einer bewegenden Geste läutet Prinzessin Kate (42) die besinnliche Zeit ein

Für den traditionellen Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey hat sie eine rührende Illustration des britischen Künstlers und Bestsellerautors Charlie Mackesy (61) ausgewählt. Die Zeichnung, die die Programme der Veranstaltung ziert, ist mehr als nur ein Kunstwerk – sie trägt eine Botschaft, die mitten ins Herz trifft.

Der vorweihnachtliche Gottesdienst, der am heutigen Freitag (6. Dezember) unter dem Motto "Together at Christmas" stattfindet, ist für Kate ein Herzensprojekt. Die von Mackesy gestaltete Illustration zeigt eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig stützend durch den Schnee auf die Westminster Abbey zubewegen. Darunter steht der berührende Dialog: "Wie habe ich geholfen?" – "Du warst an meiner Seite. Das war alles."

Diese Worte, so erklärte ein Sprecher des Kensington Palasts gegenüber dem "People"-Magazin, fassen das zentrale Thema des Gottesdienstes zusammen: die Kraft, die darin liegt, einfach für jemanden da zu sein, wenn er es am meisten braucht. Kate selbst teilte die Karte vorab auf ihrem offiziellen Instagram-Account und postete dazu "Ich freue mich auf den morgigen 'Together at Christmas'-Gottesdienst, bei dem Liebe und Empathie in der Weihnachtszeit gefeiert werden."

Eine Botschaft mit persönlicher Note

Für Kate hat das diesjährige Thema eine besondere Bedeutung. Anfang des Jahres hatte die Prinzessin öffentlich gemacht, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehen musste – ein schwieriges Kapitel, das sie jedoch auch stärker auf die Wichtigkeit von Mitgefühl und Zusammenhalt aufmerksam machte. In einem Brief, der an die rund 1.600 Besucher des Gottesdienstes verteilt wird, ruft Kate dazu auf, die Bedeutung von Empathie nicht zu unterschätzen. "Die Weihnachtsgeschichte erinnert uns nicht nur daran, an andere zu denken. Sie zeigt auch unsere eigene Verletzlichkeit und wie wichtig es ist, Empathie zu geben und zu empfangen," betont sie.

Neben Prinz William (42) werden auch die drei Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) an der Veranstaltung teilnehmen. Die jungen Royals gelten als besondere Highlights der festlichen Feier und werden die Herzen der Zuschauer sicher erneut im Sturm erobern. Der Gottesdienst wird am 24. Dezember im britischen Fernsehen ausgestrahlt und soll Menschen daran erinnern, wie wichtig Mitgefühl und Zusammenhalt gerade in schwierigen Zeiten sind.