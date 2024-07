Prinzessin Kate unterbricht Sommerpause

Kate genießt gerade ihre wohlverdiente Sommerpause, doch den Erfolg ihres neuen Projektes wollte sie unbedingt mit ihren Fans teilen. In Zusammenarbeit mit dem "Royal Foundation Centre for Early Childhood" arbeitet die 42-Jährige an der Kampagne "Shaping Us". "Heute freuen wir uns über die Gründung der Baby Bank Alliance, einer Gemeinschaft von über 300 Baby Banks, die Familien, Babys und Kinder im Vereinigten Königreich mit den für ihr Wohlergehen notwendigen Vorräten und Kleidungsstücken versorgen", schreibt sie auf Social Media.

Today we're delighted to see the launch of The Baby Bank Alliance, a community of over 300 baby banks supporting families, babies and children in the UK with access to the supplies and clothing that they need to thrive. https://t.co/BTTRCyUGqJ