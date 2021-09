Royals feiern Bond-Premiere

Weltpremiere für den 25. James-Bond-Thriller mit prominenten Premierengästen.

Hammer. Mit über einem Jahr Verspätung ist es – zumindest in London – Dienstagabend so weit, und mit Keine Zeit zum Sterben kommt der neue und für Daniel Craig zugleich letzte James Bond-Blockbuster ins Kino. Bei der Premiere in der Royal Albert Hall werden sich neben 007 Craig auch die Co-Stars Rami Malek, Lea Seydoux und Naomi Harris sowie Produzentin Barbara Broccoli am Red Carpet ein Stelldichein geben.

Königlich. Zu den geladenen 007-Fans zählt aber auch die königliche Familie. Queen Elizabeth II. wird zwar nicht dabei sein, aber Thronfolger Prinz Charles und seine Camilla werden ebenso über den Red Carpet schreiten wie Prinz William und Herzogin Kate.

Auf der prominenten Gästeliste fehlt allerdings ein Name. Bond-Bösewicht und zweifacher Oscar-Preisträger Christoph Waltz wird auf keiner der Listen geführt. Sein Erscheinen würde die Liste perfekt machen …