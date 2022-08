Royals zittern vor Veröffentlichung von Meghans Tagebuch

Herzogin Meghan führte während ihrer Zeit bei der britischen Königsfamilie in Großbritannien ein Tagebuch.

USA, Großbritannien. Lässt Herzogin Meghan (41) mit den Einträgen aus ihrem Tagebuch die nächste Bombe platzen? Davor zittert derzeit das britische Königshaus, denn Meghan hat ihr altes Tagebuch wiedergefunden, wie sie in einem aktuellen Interview mit dem Magazin "The Cut" verreit.

Herzogin Meghan führte während ihrer Zeit bei der britischen Königsfamilie in Großbritannien ein Tagebuch. Zunächst schien bei ihrem Umzug in die USA verloren gegangen zu sein. Doch sie hatte es mitgenommen und wiedergefunden.

Meghan hat laut "Sun" keine Geheimhaltungsvereinbarung mit der königlichen Familie unterzeichnet, das heißt, dass sie ein Buch ganz aus ihrer Sicht schreiben könnte.

Insider: "Tagebuch als Versicherungspolizze geschrieben"

Ein Insider sagt gegenüber "Sun": "Harry und Meghan wurde gesagt, sie sollten soziale Medien und Zeitungen ignorieren. Meghan hat alles als Versicherungspolizze in ihr Tagebuch geschrieben. Wenn diese Niederschriften jemals ans Licht kommen würden, wären sie sicherlich Dynamit."

In ihrem Tagebuch könnten etwa ihr Weg von der Schauspiel-Karriere ins britische Königshaus, die Ehe mit Prinz Harry (37), der Streit mit Prinz William (40) und Kate Middleton (40) und der Aufbruch in die USA thematisiert werden.

Die Spekulationen darüber, was Meghan mit ihrem Tagebuch nun tun könnte, sollen angeblich sogar dem Palast arge Sorgen bereiten. Aber nicht nur davor zittert der Palast, denn auch Harry kündigte ein Enthüllungsbuch an, das demnächst in den Regalen stehen wird.