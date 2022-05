Schwänzt Harry das Queen-Jubiläum?

Der Enkel von Königin Elizabeth II. möchte die Polo-Saison bis zum Ende spielen und würde somit beim Jubiläum fehlen

Prinz Harry (37) könnte das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) verpassen, heißt es in britischen Medien. Der Enkel der Monarchin tobt sich gerade bei der 12 Goal Polo Saison in Santa Barbara aus. Er soll auch an der Folded Hills Pope Challenge von 9. bis 15 Mai, dem Lisle Nixon Cup von 20. bis 29. Mai und am Cheval Athletics USPA Intra-Circuit teilnehmen. Letzterer findet von 3. bis 19. Juni statt und fiele somit genau in die Feierlichkeiten. Das könnte also bedeuten, dass Harry gar nicht vorhat, nach London zu reisen.

Queen selbst wird nur wenige Termine wahrnehmen

Aufgrund ihrer allgemeinen Verfassung ist es auch nicht garantiert, dass die Königin überhaupt einen Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palasts absolvieren wird. Für Prinz Harry könne es mehrere Gründe geben die Termine zu schwänzen. Royal-Experten sind der Meinung, dass er und Meghan Angst vor negativer Schlagzeilen haben könnten, wenn die Briten sie auf dem Balkon sehen würden. Harry selbst erwähnte immer wieder, dass es ihm zu wenig sicher sei, in London zu verweilen.