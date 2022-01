Das spanische Königspaar Letizia und Felipe ist auf Besuch in Wien.

Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia sind in Wien gelandet und bereits mit Alexander Van der Bellen zusammengetroffen.

In der Hofburg wurden sie um 13.00 Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen.

Kranzniederlegung und Eröffnung

Am Nachmittag ist eine Kranzniederlegung zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus am Albertinaplatz geplant. Am späten Nachmittag eröffnet das royale Paar dann die Kunstausstellung "Dalí - Freud. Eine Obsession" im Belvedere.