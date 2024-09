Spektakuläres Gerücht um Prinz Harry

Alte Freunde von Prinz Harry (39) planen eine geheime Strategie, um ihn nach England zurück zu lotsen.

Derzeit macht ein Hammer-Gerücht in Großbritannien die Runde: Prinz Harry sehnt sich angeblich nach England zurück. Laut "Mail on Sunday" haben sich alte Freunde vom Herzog von Sussex zusammengetan, um den Royal mit einer geheimen Strategie zurück nach London zu lotsen.

Operation: Bringt Harry zurück aus der Kälte

Demnach soll er seine engsten Freunde gebeten haben, ihm bei der Planung seiner Rückkehr aus dem US-Exil zu helfen. Die Geheim-Aktion habe den Namen "Operation Bring Harry In From The Cold" (deutsch: "Operation: Bringt Harry zurück aus der Kälte").

Der Plan sehe vor, dass der Herzog von Sussex privat mehr Zeit in Großbritannien verbringen soll. Damit solle die Beziehung zu seinem Vater, König Charles (75) verbessert werden, um so möglicherweise eine teilweise Rückkehr in die königliche Familie einzuleiten.

Gerücht: Harry suche Immobilie in London

Laut "Bild" kursiere unter Londoner Luxus-Immobilienmaklern seit Mai das Gerücht, dass Harry über Mittelsmänner nach einer Immobilie suche.

Allerdings stehen diese angeblichen Geheim-Pläne im Widerspruch zur offiziellen Lesart, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan (43) keine dauerhafte Rückkehr nach Großbritannien anstreben. Das Paar lebt seit vier Jahren leben sie mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) im selbst gewählten Exil in Kalifornien (USA).