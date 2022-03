Streit für Meghan und Harry

Prinz Harry besuchte am Wochenende eine Rodeo-Veranstaltung, obwohl seine Frau Meghan absolut gegen solche Events ist

Prinz Harry zeigte sich am Wochenende als echter Cowboy. Ihne Meghan, dafür mit Hut und Stiefeln besuchter er eine Rodeo-Veranstaltung in Texas. Beim sogenannten Stockyards Championship Rodeo in Fort Worth wurde er von einem Fan fotografiert. Cindy Reid, eine Mitarbeiterin des Events, postete das Foto auf Facebook und schrieb dazu: "Danke für den Besuch." Der hohe Besuch erfreute auch die Veranstalter selbst. Herzogin Meghan dürfte darüber jedoch nicht allzu glücklich sein. Sie ist eine strikte Gegnerin von solchen Tier-Veranstaltungen. Auch die Besucher seien eher überrascht und schockiert über Harrys Anwesenheit gewesen.

Tierrechte sind Meghan wichtig

Die Ehefrau von Prinz Harry engagiert sich seit Jahren für Tierrechte. Harry allerdings ist ein großer Sport-Fan. Ob er einfach nur nicht darüber nachgedacht hat, dass seine Anwesenheit kein gutes Bild macht? Vielleicht war das Foto auf Social Media auch einfach gegen den Willen des Prinzen gepostet worden.