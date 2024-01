Tonband enthüllt: Charles war bei Harrys Geburt enttäuscht

Der nunmehrige König soll damals auf ein Mädchen gehofft haben.

Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Meghan (42) sind bei den britischen Royals nicht mehr gern gesehen. Das Verhältnis zwischen König Charles III., seinem jüngeren Sohn und Prinz William ist angespannt. Die einst so enge Beziehung ist zerbrochen. Doch auch bei Harrys Geburt sei Charles bereits bitter enttäuscht worden. Wie "RadarOnline" berichtet soll es Tonaufnahmen geben, die beweisen, dass Charles sich eine Tochter gewünscht hätte.

Insider: "Charles ist der Meinung, dass eine Tochter ihn nicht so verraten hätte, wie Harry es getan hat."

"Bei Harrys Taufe ging Charles zu meiner Mutter und sagte 'Wir sind so enttäuscht. Wir dachten, es würde ein Mädchen werden'", soll Diana in den Aufnahmen sagen. Ein Insider habe außerdem enthüllt, dass Charles "der Meinung sei, dass eine Tochter ihn nicht so verraten hätte, wie Harry es getan hat."