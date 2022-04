× Trump sagt Trennung von Meghan & Harry voraus

Ex-US-Präsident Donald Trump hat auch zu den britischen Royals eine klare Meinung – und zwar keine gute. Bei Meghan und Harry prophezeit er das Beziehungsende.

Bereits mehrmals zog Trump über Herzogin Meghan (40) her. Im Interview mit Piers Morgan, das "The Sun" in Auszügen vorab veröffentlicht hat. "Ich bin kein Fan von Meghan und war es von Anfang an nicht. Der arme Harry wird an der Nase herumgeführt. Er ist peinlich", poltert Trump.

© oe24 ×

Auf die Frage, ob er glaube, dass die Beziehung ende werde, sagt der 75-Jährige: "Ich glaube das. Ich habe fast alles vorhergesagt. Es wird enden und es wird schlimm enden."

"Kriecht Harry dann nach London zurück?"

Trump ist überzeugt, dass Harry von Meghan auf einen falschen Weg geführt wurde. Das Paar hat seine royalen Pflichten abgelegt und lebt weit Weg von der britischen Königsfamilie in Kalifornien. Trump: "Ich möchte wissen was passiert, wenn Harry genug davon hat, herumkommandiert zu werden. Oder wenn sie auf einmal einen anderen Typ mehr mag. Ich frage mich, ob Harry auf Händen und Knien zurück in die schöne Stadt London kriechen und betteln wird."

Trump würde ihnen Titel wegnehmen

Auch dass Harry und Meghan sich nach wie vor Prinz und Herzogin nennen dürfen, stößt Trump sauer auf. Wäre er anstelle der Queen, würde er ihnen glatt die royalen Titel wegnehmen. Elizabeth II. hätte zu Harry sagen müssen, als er als Royal zurücktrat: "Wenn das deine Entscheidung ist, gut. Aber dann hast du keine Titel mehr."