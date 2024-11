Versöhnung mit König Charles? Prinz Harrys geheime Pläne enthüllt

Der jüngere Sohn des Monarchen soll wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen wollen. Doch ist er dort noch willkommen?

Seit Prinz Harry (40) und Ehefrau Meghan (43) mit dem sogenannten "Megxit" die Flucht nach Amerika angetreten haben, ist die royale Familie gespalten. Immer wieder sorgte das Paar für Skandale und negative Schlagzeilen. Darüber war schon Queen Elizabeth II. (†96) "not amused". Auch mit seinem Bruder William und Papa Charles hat Harry kein gutes Verhältnis mehr. Doch das soll er jetzt ändern wollen.

Harry will flüchten

Wie ein Insider der britischen Zeitung "Daily Mail" geflüstert haben soll, setzt er alles daran, bei König Charles wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes: "Wir können erwarten, dass wir Prinz Harry in den kommenden Jahren mehr in Großbritannien zu sehen bekommen", plauderte die namentlich nicht genannte Quelle aus. Der Grund dafür soll vor allem auch die politischen Entwicklungen in den USA sein. Er wolle sich vorsichtig wieder seinem Vater annähern.





Versöhnung möglich?

Fraglich ist natürlich, ob es für die beiden noch einen Weg zurück gibt. In einer Videobotschaft deuteten Harry und Meghan an, dass sie bereit für eine Versöhnung sein könnten. Sie trugen beide die Mohnblume anlässlich des Remembrance Days, um gefallenen Soldaten zu gedenken. Bisher hat König Charles immer abgeblockt, wenn Harry einen Schritt in seine Richtung gemacht hat. Wird sich das jetzt ändern?