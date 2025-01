Wieso veränderte sich die Beziehung zwischen Kate und William?

Das Leben von Prinzessin Kate hat sich seit ihrer Krebserkrankung verändert, vor allem ihre Ehe zu Prinz William.

Aufgeben wäre zu leicht gewesen. Für Prinzessin Kate (43) war Aufgeben nie eine Option. Ihre eigene Stärke und die Liebe ihrer Familie half sieihr sehr durch so eine schwierige Zeit. Die dreifache Mutter kämpfte und überstand die Krebserkrankung. In dieser Zeit veränderte sich einiges in ihrem Leben, einiges auch zum Positiven.

Die Welt hat sich verändert

Gegenüber dem People-Magazin plauderte eine unbenannte Quelle Folgendes aus: "Für die Prinzessin ist die Familie – ihr Mann und ihre Kinder – wichtiger als alles andere." Dadurch fühlt sich die Prinzessin noch stärker als zuvor. Neben ihr veränderte sich auch der Blick von Prinz William auf seine Ehefrau verändertverändert haben.

Die Royal-Expertin Ingrid Seward sagt dazu: "William muss sich so glücklich schätzen, dass Prinzessin Kate das durchgestanden hat, dass er der Welt von dieser Liebe erzählen möchte." Ihr Fazit kam nach der öffentlichen Liebeserklärung von William zum Geburtstag von Kate. "Es zeigt, wie intim diese gemeinsame Reise zwischen ihnen ist. Sie können sich auf eine Weise ausdrücken, wie sie es vorher nie getan hätten."

Jetzt kommt das große Glück

Die königliche Historikerin und Autorin Dr. Amanda Foreman meint, die Beziehung zwischen den beiden ist wegen dem harten Jahr noch stärker wieals nie zuvor. Die Expertin betont: "Die beiden haben das Gefühl, dass sie großes Glück haben, miteinander verheiratet zu sein." Laut ihr sind sich Kate und William dieser Tatsache bewusst und könntekönnte die Beziehung zwischen den beiden auf eine neue Ebene heben.