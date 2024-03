RTL-Aufruf: Letzte Hauptrolle bei "Passion" vergeben

Diesen Mittwoch steigt bei RTL das große Live-TV-Event

Kurz vor der live ausgestrahlten Kreuzigung ist die finale Hauptrolle besetzt worden: Der Schauspieler Ralf Richter, bekannt aus "Bang Boom Bang", wird im RTL-Bibel-Musical "Die Passion" als der berüchtigte Häftling Barabbas auftreten.

Richter setzte sich gegen Pocher durch

Diese Ankündigung erfolgte seitens des Senders, nachdem in den Wochen zuvor über Social-Media-Kanäle Vorschläge für die Besetzung der Rolle gesammelt wurden. Die Wahl fiel letztendlich auf Richter. Interessanterweise war Richters Name einer der ersten, den die Zuschauer einreichten, zusammen mit Vorschlägen wie Claude-Oliver Rudolph und Oliver Pocher.

Große Fußstapfen

Am Mittwoch, den 27. März, wird RTL live aus Kassel das Event "Die Passion" übertragen, welches die Leidensgeschichte Jesu in einer zeitgemäßen Interpretation mit bekannten Popsongs präsentiert. Bei der ursprünglichen Aufführung 2022 in Essen wurde die Rolle des Barabbas von Schauspieler Martin Semmelrogge verkörpert.

Geschichtlicher Hintergrund

In der Bibel wird Barabbas als eine unsympathische Figur dargestellt - ein "berüchtigter Mann", der wegen Raubes und Mordes im Gefängnis sitzt und dennoch statt Jesus freigelassen wird. RTL bezeichnet ihn als "Schurken Barabbas".