Sarah Engels - Horror-Unfall in Österreich!

Der Ski-Urlaub der Sängerin verlief alles andere als reibungslos

Schock in Österreich! Pop-Star und Influencerin Sarah Engels die derzeit mit ihrer Familie in Österreich verweilt, meldet sich nun mit schlechten Nachrichten an ihrer Fans. War sie bis vor kurzem noch in Finkenberg (Tirol) mit Ehemann Julian und Sohn Alesio auf Ski-Urlaub, so nahm dieser nun ein jähes Ende.

"Kreuzband ist durch"

Wie auf einem Foto in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, wurde ihr Bein geschient, Engels schreibt "Manchmal läuft doch alles anders als geplant, Kreuzband ist durch und ich muss operiert werden"

© Sarah Engels/Instagram

Unfallhergang noch unklar

Wie Engels allerdings zu ihrem gerissenen Kreuzband genau kam, das verrät die 31-jährige derweil noch nicht. Doch ist davon auszugehen, dass sie dieses Geheimnis noch lüften wird. Wir wünschen ihr jedenfalls schnelle und gute Genesung.