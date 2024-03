Schlager-Star Egli: Oster-Überraschung für ihre Fans

Die beliebte Schweizer Schlagersängerin und Fernsehmoderatorin Beatrice Egli (35) hatte für ihre Fans eine Oster-Überraschung mit der niemand gerechnet hatte.

Nachdem der Schweizer Schlager-Star Beatrice Egli fast ein Jahr lang keine neue Folge ihres "Egli Extrem"-Podcasts veröffentlicht hatte, folgten nun gleich zwei davon in kürzester Zeit hintereinander. Bereits vor zwei Wochen durften sich ihre Fans über eine erste Folge seit einem Jahr freuen. Die berühmte Sängerin Sarah Engels war zu Gast bei Egli. Jetzt legt der Schlager-Star nach – seit Samstagabend gibt es eine weitere Folge des beliebten Podcasts "Egli Extrem".

Zunächst war Beatrice Egli zu Gast bei "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger – jetzt ist die Showmasterin als neuer Gast in der neuen Podcast-Folge zu hören. Laut Pressetext wurde es hier auch "gruselig", wie "schlager.de" berichtet. Die sprechen darüber, warum Barbara Schöneberger seit mindestens 15 Jahren nicht mehr am Strand war, wie sie zum Thema Prokrastination und Sport stehen und wieso Schöneberger Eglis Wohnung am liebsten komplett neu einrichten möchte.