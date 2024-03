Schlager-Star meldet sich nach Bühnensturz

Bei ihrem Konzert in Hannover stürzte Vicky Leandros plötzlich von der Bühne. Sie blieb zum Glück unverletzt. "Ich muss sehr viele Schutzengel gehabt haben", sagt sie am Tag nach dem Unfall.

Hannover. Das Konzert-Publikum in Hannover hielt kurz den Atem an: Vicky Leandros (71) stürzte plötzlich von der Bühne – gut einen Meter tief. Was war passiert? "Auf der Bühne bin ich gestolpert. Ich bin im freien Fall von der Bühne gestürzt. Zum Glück bin ich auf die Seite gefallen", sagt der 71-jährige Schlager-Star im Interview mit der "Bild" am Tag nach dem Unfall.

"Ich muss sehr viele Schutzengel gehabt haben, denn ich hätte ja auch auf den Kopf fallen oder mir alles Mögliche brechen können. Aber ich habe nicht mal einen blauen Fleck und auch keine Schmerzen", sagt Leandros.

Leandros: "Sofort wieder aufgestanden"

Sie hätte aber nicht daran gedacht, das Konzert abzubrechen. "Weil ich unter Schock war, bin ich sofort wieder aufgestanden – und habe weitergesungen. Ich stehe auch heute, am Morgen danach, noch etwas neben mir", berichtet der Schlager-Star.

Leandros weiter: "Das ist mir zum ersten Mal in meiner gesamten Karriere passiert. Von der Bühne zu fallen, ist der Albtraum aller Künstler!" Am Montag wolle sie sich einmal gründlich durchchecken lassen, denn abends steht sie bereits in Berlin auf der Bühne.