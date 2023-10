Schlager-Star Michelle rechnet ab: "Es reicht! Ich höre auf!"

Sängerin Michelle (51) gehört zu den erfolgreichsten Schlager-Stars. Nach 30 Jahren im Schlager-Business hat sie die Nase voll und zieht die Reißleine.

Seit 30 Jahren steht Schlager-Star Michelle (bürgerlich: Tanja Hewer) inzwischen auf der Bühne. Jetzt rechnet sie im "Bild"-Interview mit der gar nicht so heilen Welt in der Schlager-Branche ab. "Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben. Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja."

Michelle: "Es reicht. Ich höre auf!"

Dann sagt sie gegenüber "Bild": "Es reicht. Ich höre auf!" Am Samstagabend wird Michelle in der ARD-Show "Schlagerboom" (20.15 Uhr) von Florian Silbereisen (42), das von ihr selbst getextete Lied mit dem Titel "Das war’s für mich" singen. Welche Pläne sie nun habe, will die deutsche Zeitung vom Schlager-Star wissen: "Ich werde meinen Fans zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken. Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich. Und ich wünsche mir eine Abschiedstournee", so Michelle.

Michelle hat noch viel vor

Die 51-Jährige hat noch viel vor. Sie will sich in Zukunft um andere Künstler kümmern. Michelle gegenüber "Bild": "Nicht als Managerin, sondern als eine Art Coach und Unterstützerin, damit ihnen nicht dieselben Fehler wie mir passieren."