× Schnitzel und Selfie-Alarm um Hollywood-Star Jeff Goldblum in Wien

Die Wien-Geheimnisse von Jeff Goldblum: Er fährt Taxi, verwirrt die Fans und genießt die heimische Küche.

Schnitzel und Tafelspitz beim "Plachutta", Spaghetti an der Seite von seiner Gattin Emilie Livingston im "Pastamara" und jede Menge Autogramme. Hollywood-Star Jeff Goldblum, bekannt aus Blockbustern wie "Jurassic Park'' oder "Independence Day", zeigte sich die letzten Tage als absoluter Wien-Fan.

© oe24 Jeff Goldblum war zu Mittag im Pastarama ×



Quiz. Auch auf der Bühne: Beim Jazz-Konzert mit seinem The Mildred Snitzer Orchestra im Globe überraschte er am Mittwoch auch mit witzigem Österreich-Quiz „Wussten Sie, dass Ferdinand Porsche 1899 das erste Elektroauto in Wien erfunden hat?“ Er selbst fuhr zwei Tage lieber mit dem Taxi: Sightseeing Tour vom feudalen „Hotel Ritz Charlton“ aus.

© zeidler ×

Spannend: an den Privat-Tagen benützte er den Vordereingang. Vor und nach dem Konzert nahm er die Hintertüre. Mal den Fans nur kurz zu winkend, dann wieder Selfie-knipsend. Wien war das Finale der Tour. Vielleicht bleibt er ja noch bis Sonntag da. Um seinen 70er bei uns zu feiern.

© zeidler ×

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler-Künz mit Jeff Goldblum in Wien