Schock: Fan stirbt bei Taylor Swift-Konzert

In Rio de Janeiro startete Pop-Ikone Taylor Swift ihre brasilianische Konzertreihe mit einer Show. Die Christus-Statue erstrahlte in einem herzlichen "Willkommen in Brasilien". Doch die Freude wurde von einem tragischen Vorfall getrübt.

????️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well ???? #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9