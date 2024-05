Sean "Diddy" Combs äußert sich zu Gewaltvideo

Mein Verhalten in dem Video ist unentschuldbar", sagte Combs am Sonntag in einer Aufzeichnung auf Instagram. Er übernehme "volle Verantwortung" für sein Verhalten, er sei damals wie heute davon angewidert. Der Musiker reagierte damit auf ein Überwachungsvideo aus einem Hotel aus dem Jahr 2016, das am Freitag aufgetaucht war.

Darauf war offensichtlich zu sehen, wie Combs auf einem Hotelflur seine damalige Freundin Casandra Ventura misshandelte. In dem Video ist zu sehen, wie er die Frau schlägt, zu Boden wirft und auf sie eintritt.

Warning - disturbing video: This is the video where Diddy is seen physically assaulting Cassie Ventura in 2016 surveillance video obtained by CNN.



Exclusive reporting from @EWagmeister: pic.twitter.com/08UIcYgec1