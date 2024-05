Star-Wars-Erfinder George Lucas feiert 80. Geburtstag

Science-Fiction-Legende George Lukas machte sich mit seinen Blockbuster-Reihen "Star Wars" und "Indiana Jones" unsterblich. Heute feiert die Hollywood-Ikone ihren 80. Geburtstag.

Seit den 1970er Jahren verzauberte George Lucas Kinobesucher rund um den Globus. Allein die Star-Wars-Trilogie brach Rekord und Rekord und schuf eine Fan-Szene, die noch heute weltweit ihresgleichen sucht. In den 80er Jahren legte der Filmemacher noch einen drauf und rief die Indiana-Jones-Filmreihe ins Leben, die ebenfalls einen Meilenstein in der Geschichte Hollywoods markiert. Heute feiert Lucas seinen 80er, an der Côte d’Azur wartet bereits ein Geschenk der Extraklasse auf ihn.

Hohe Auszeichnung in Cannes

Nächste Woche wird George Lucas in Cannes bei den 77. Filmfestspielen eine ganz besondere Ehre zuteil: Für sein Lebenswerk soll er die Goldene Ehrenpalme erhalten. Die Zeremonie ist als Headliner des Events angekündigt und stellt somit den krönenden Abschluss desselben dar. Diese ist für den 25. Mai anberaumt.

Rückzug vor über 10 Jahren

Der Filmemacher hat sich in den letzten zehn Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Produktionsfirma verkaufte er für gut vier Milliarden Euro an Disney, zudem wurden auch seine öffentlichen Auftritte immer rarer. Insidern nach soll Lucas den Ruhestand genießen und sich voll und ganz dem Bau seinen Museums widmen, das bekanntlich sein großer Herzenswunsch ist. Dieses soll die Fantasie der Besucher beflügeln und sie ins Land der Träume einladen. Das Projekt wurde bereits 2018 mit Lucas Ehefrau Mellody Hobson und den Regisseuren Steven Spielberg und Francis Ford Coppola eingeweiht.