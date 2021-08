× Swarovski feiert 28er in Marbella

Im Luxus-Restaurant Mamsel beging Victoria Swarovski ihren Geburtstag.

Jubiläum. Es war zwar kein runder Geburtstag, aber auch der 28er war für Victoria Swarovski Grund genug einmal mehr so richtig zu feiern. Gemeinsam mit zahlreichen Freundinnen ließ es das Kristall-Girlie im Gourmet-Tempel Mamsel in Marbella so richtig krachen. Neben ihrer keinen Schwester Paulina war es aber vor allem Rapper Kay One, der mit Victoria die (Geburtstags-)Nacht zum Tag machte.

Champagner folss dabei in Strömen und zu späterer Stunde gab es für Swarovski Tina Turners The Best als Ständchen mit Espresso-Shots.

Kay One hielt für seine langjährige gute Freundin sogar eine Rede. Punkt Mitternacht wurde die rot-weiß-rote Flagge geschwungen. Einzig Victorias Ehemann Werner Muerz war auf dem Video einmal mehr nicht auszumachen.