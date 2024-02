× Swift, SZA und gleich zwei Österreicher im Grammy-Rennen

Am Sonntag steigen die Grammys: Taylor Swift ist zwar nicht so oft nominiert wie R&B-Queen SZA, dürfte aber trotzdem bis zu 6 Preise abräumen! Cool: Mit Markus Illko und Jakob Rabitsch sind auch zwei Österreicher nominiert.

Eine Rekord-Tournee mit 1,039 Milliarden Dollar Umsatz, der erfolgreichste Musik-Film aller Zeiten ( "The Eras Tour," 250 Millionen Dollar Kassa), der Vorverkaufs-Hype um die drei Wien-Konzerte, gleich fünf Alben in den Top-10 der US-Jahrescharts, der meistgestreamte Act auf Spotify und die Auszeichnung „Person of the Year“ vom renommiernten "Time Magazin". Taylor Swift war unumstritten die Künstlerin des Jahres. Nur bei den Grammys nicht! Da ist sie am Sonntag nämlich „nur“ sechs Mal nominiert. Das ist um gleich drei mal weniger als R&B-Sirene SZA ("Kill Bill") und auch hinter Folk-Sängerin Phoebe Bridgers, Produzent Serban Ghenea und R&B-Durchstarterin Victoria Monét.

SZA Ist gleich 9 Mal nominiert

Phoebe Bridgers

Serban Ghenea

Victoria Monét

Den Buchmachern ist das egal: Sie haben Swift sowohl in den Top-Kategorien „Album of The Year“, „Song of The Year“ und „Record of The Year“, als auch bei Pop, Pop-Duo und Pop-Album voran. Und das mit deutlichem Abstand. Mit ein Grund warum Taylor nur drei Tage vor dem Start ihrer Japan-Tour auch in der Crypto.com Arena von Los Angeles erwartet wird. Allerdings ohne ihren Boyfriend Travis Kelce, der das Training für den Super Bowl vorzieht.

Markus Illko freut sich über die Grammy-Nominierung © zVg ×

Markus Illko (o.) und Jakob Rabitsch (u.) sind im Grammy-Rennen.

Auch ohne Swift-Kelce-Liebes-Show verspricht die von Comedian Travis Noah moderierte Pop-Gala die größte Show des Jahres. Bei Live-Auftritten von u.a. Billie Eilish, Dua Lipa, Luke Combs im Duett mit Tracy Chapman, Billy Joel, U2 (mit einer Live-Schaltung aus dem Sphere in Las Vegas) , Olivia Rodrigo, SZA und der Grammy-Premiere von Songwriting-Legende Joni Mitchel, dürfen neben den Beatles ("Musik Video") und den Rolling Stones ("Rock Songs") auch zwei Österreicher auf den Musik-Oscar hoffen: Der in Los Angeles lebende steirische Gitarrist und Musikproduzent Markus Illko wurde in der Kategorie "Best Arranged Instrumental" nominiert. Jakob Rabitsch, Sohn von Falco Bandleader Thomas Rabitsch, ist als Produzent mit SZA in den Kategorien "Album of the Year", "Best Progressive R&B Album" und "Best Traditional R&B Performance“ im Rennen.

Das sind die wichtigsten Nominierten der 66. Grammys:

Single des Jahres (Record of the Year):

Worship von Jon Batiste

Not Strong Enough von Boygenius

Flowers von Miley Cyrus

What Was I Made For? von Billie Eilish

On My Mama von Victoria Monét

Vampire von Olivia Rodrigo

Anti-Hero von Taylor Swift

Kill Bill von SZA

Album des Jahres (Album of the Year):

World Music Radio von Jon Batiste

The Record von Boygenius

Endless Summer Vacation von Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd von Lana Del Rey

The Age of Pleasure von Janelle Monáe

Guts von Olivia Rodrigo

Midnights von Taylor Swift

SOS von SZA

Song des Jahres (Song of the Year):

A&W von Lana Del Rey

Anti-Hero von Taylor Swift

Butterfly von Jon Batiste

Dance the Night von Dua Lipa

Flowers von Miley Cyrus

Kill Bill von SZA

Vampire von Olivia Rodrigo

What Was I Made For? von Billie Eilish



Bester neuer Künstler (Best New Artist):

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Beste Pop-Solodarbietung (Best Pop Solo Performance):

Flowers von Miley Cyrus

Paint the Town Red von Doja Cat

What Was I Made For? von Billie Eilish

Vampire von Olivia Rodrigo

Anti-Hero von Taylor Swift

Beste Popdarbietung eines Duos / einer Gruppe (Best Pop Duo / Group Performance):

Thousand Miles von Miley Cyrus featuring Brandi Carlile

Candy Necklace von Lana Del Rey featuring Jon Batiste

Never Felt So Alone von Labrinth featuring Billie Eilish

Karma von Taylor Swift featuring Ice Spice

Ghost in the Machine von SZA featuring Phoebe Bridgers

Bestes Gesangsalbum – Pop (Best Pop Vocal Album):

Chemistry von Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation von Miley Cyrus

Guts von Olivia Rodrigo

− (Subtract) von Ed Sheeran

Midnights von Taylor Swift

Bester Rocksong (Best Rock Song):

Angry von den Rolling Stones

Ballad of a Homeschooled Girl von Olivia Rodrigo

Emotion Sickness von den Queens of the Stone Age

Not Strong Enough von Boygenius

Rescued von den Foo Fighters



Bestes Rock-Album (Best Rock Album):

But Here We Are von den Foo Fighters

Starcatcher von Greta Van Fleet

72 Seasons von Metallica

This Is Why von Paramore

In Times New Roman von den Queens of the Stone Age

Bestes Musikvideo (Best Music Video):

I’m Only Sleeping von den Beatles

In Your Love von Tyler Childers

What Was I Made For? von Billie Eilish

Count Me Out von Kendrick Lamar

Rush von Troye Sivan