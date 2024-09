Thomas Gottschalk beendet Karriere mit Abrechnung

Der legendäre Entertainer Thomas Gottschalk hat via Instagram sein Karriereende mit einer finalen Abrechnung angekündigt.

Jahrzehnte sorgte die mittlerweile 74-jährige TV-Legende für unvergessliche Fernsehabende für die ganze Familie. Nach seinem Ende bei "Wetten, dass..?" kündigt Gottschalk nun sein endgültiges Karriereende an.

"Stefan Raab kommt zurück - ich verabschiede mich! Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche", kündigt er in seinem neuesten Instagram-Post an. Der Titel des Buches ist "Ungefiltert", mit dem geht er auf eine letzte Tour durch Deutschland und Österreich. Das Werk erscheint am 16. Oktober. In Wien wird am 23. Oktober sein vorletzter großer Auftritt im Thalia auf der Mariahilfer Straße sein. Danach folgt nur noch sein großer Abschied in Köln.

Die große Abrechnung zum Abschluss seiner ruhmreichen Karriere soll in gewohnter Gottschalk-Manier stattfinden: "Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut, wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden." Einen ähnlichen Auftritt, wie Stefan Raab im Boxring wird Gottschalk nicht absolvieren, dafür hat er aber eine Vorahnung, wie die Reaktionen auf sein Buch ausfallen werden: "Der Raab hat sich schon verhauen lassen. Kann sein, dass man mich, für das, was ich denke, auch vermöbeln wird!"