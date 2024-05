Gottschalk packt aus: So hat das ZDF seinen "Wetten, dass..?"-Abschied versaut

Am 25. November schloss Kult-Entertainer Thomas Gottschalk das Kapitel "Wetten, dass..?" endgültig. Nun hat er ausgepackt, wie ihm seine Abschieds-Show vom ZDF versaut worden ist.

Im Podcast "Die Supernasen" packt Thomas Gottschalk gemeinsam mit Wegbegleiter und Kumpel Mike Krüger darüber aus, was bei seiner Abschieds-Sendung von "Wetten, dass..?" alles schief gelaufen ist. Das ZDF dürfte dem legendären und beliebten Showmaster dabei nicht nur einen Wunsch abgeschlagen haben. Die Gründe dafür sind zum Teil nicht einmal ansatzweise verständlich.

An der TV-Anstalt lässt der 74-Jährige in seiner Abrechnung jedenfalls kein gutes Haar. Schon mit seinen Abschiedsworten live auf Sendung sorgte Gottschalk für jede Menge Aufregung. Er kritisierte es, sich dem politisch Korrekten im TV fügen zu müssen, er wollte stets sagen, was er sich dachte. Nachdem das nicht mehr möglich sei, war es Zeit für Gottschalk den Hut zu nehmen.

Party-Crasher: ZDF verweigert Gottschalk-Wunsch

Vor allem bei den letzten Momenten auf der großen TV-Bühne wirbelte die TV-Anstalt das von Gottschalk erbetene Drehbuch komplett um. Hier wurde ihm wirklich jeder Wunsch abgeschlagen. Ein wahrer Eklat, war es doch der sympathische Blondschopf, der über Jahrzehnte einmal im Monat die Samstagabende zum Familien-Highlight vor dem TV gemacht hatte.

Einerseits war es Gottschalks Wunsch zum Abschied von seinem Freund Mike Krüger mit einem Bagger aus dem Saal gefahren zu werden. Das ZDF konnte allerdings keinen Bagger auftreiben, so musste sich "Tommy" mit einem Tieflader zufrieden geben. Darüber konnte Gottschalk bestimmt hinweg sehen, doch das war erst der Anfang.

Denn auch der Wunsch, dass Krüger selbst das Gefährt steuert wurde "aus Sicherheitsgründen" abgeschlagen, weil Krüger keinen entsprechenden Führerschein besitzt. So kam es zu dem TV-Moment, der den Fans in Erinnerung bleiben muss, dass Gottschalk auf der Schaufel steht und Krüger hinten auf dem Bagger-Ersatz steht. Auch dieser Punkt wäre noch verständlich, doch was Gottschalk als nächstes enthüllt, lässt das Fass zum Überlaufen bringen.

"Macht keinen Sinn, Lady Gaga einzuladen"

Krüger pflichtet seinem Podcast-Partner in dem Talk bei: "So sind Redakteure heute. Und sie arbeiten meiner Meinung nach, genau wie der Meinung von Thomas nach, oft am Publikum vorbei." Eine Auflage für Gottschalk der nachlegt "Wenn man Mike Krüger habe, macht es keinen Sinn, Lady Gaga einzuladen, das haben sie beim ZDF nicht begriffen", schießt Gottschalk weiter gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Doch was war beim großen Show-Finale noch vorgefallen?

Gottschalk erklärt, was ihm bei der Abschieds-Show am meisten enttäuscht hat: Während Krüger ihn mit dem Bagger aus der Halle fährt, wollte er sich mit dem Song "Bodo mit dem Bagger" vom TV-Publikum verabschieden. Doch stattdessen wurden die Beatles gespielt. Das ZDF hat Gottschalk über diese Änderung nicht einmal informiert, sondern nur argumentiert, dass Gottschalk die britische Kult-Band doch so gern habe.

Nach dem Gottschalk-Abschied von "Wetten, dass..?" ist immer noch unklar ob und wie es mit der Show weitergeht. Eine Rückkehr zum ZDF ist für den legendären Showmaster nach diesen Enthüllungen aber wohl ausgeschlossen.