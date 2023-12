Kaulitz-Zwillinge als Nachfolger? Gottschalk ist schockiert

Die Spekulationen, um Gottschalks Nachfolge reißen nicht ab. Das hält er von Bill und Tom Kaulitz als potentielle Gastgeber

TV-Urgestein Thomas Gottschalk (72) hat sich von seinem "Baby" verabschiedet. Jetzt geht es darum, einen Nachfolger für "Wetten, dass..?" zu finden. Oder gar zwei? Denn Tom und Bill Kaulitz (34) haben sich bereits selbst ins Spiel gebracht. Angeblich wollen sie 2025 übernehmen. Zu diesem Gerücht hat Talk-Legende Gottschalk eine klare Meinung.

Gottschalk: "Es wäre nicht die richtige Entscheidung"

In der aktuellen Folge «Schönheitsoperationen und Charterfolge» auf RTL+ vom 19. Dezember spricht Mike Krüger das Thema an. Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche – weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz. Auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden."

Die Zwillinge hätten seiner Meinung nach das Gerücht gestreut, um einfach im Gespräch zu bleiben. "Es wäre nicht die richtige Entscheidung, 'Wetten, dass.. ?' mit den beiden weiterzumachen", ist sich Gottschalk sicher.