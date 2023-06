TV-Moderatorin Carmen Nebel hat heimlich geheiratet

Heimliche Hochzeit: Carmen Nebel und Norbert Endlich sind verheiratet.

Die Liebes-Geschichte von ZDF-Moderatorin Carmen Nebel (66) und dem Musiker Norbert Endlich (65) ist außergewöhnlich. 25 Jahre lang sah es so als, als würde es kein Happy End geben. Erst 2010 spielte Amor erneut Schicksal und führte sie wieder zusammen, seit 2011 sind sie offiziell ein Paar. Laut "Bild" sind die beiden inzwischen sogar verheiratet.

Heimliche Hochzeit. Stattgefunden soll die Hochzeit – von der nur ihr engstes Umfeld wusste – bereits im Dezember 2021 haben. Carmen Nebel behielt ihren Nachnamen. Die beliebte Moderatorin bestätigte gegenüber "Bild" die Hochzeit. Mehr wollen sie "und mein Mann" nicht sagen, so Nebel. "Wir möchten das auch weiterhin für uns behalten", sagt die 66-Jährige gegenüber der deutschen Zeitung.

In einer Sendung lernte Carmen Nebel den Sänger der Band "H&N" Norbert Endlich kennen. "Wir hatten uns sofort ineinander verliebt", erzählte sie viele Jahre später. Die beiden DDR-Stars standen unter besonderer Beobachtung. Nach sechs Monaten trennten sie sich. "Da hatte die Stasi ihre Finger im Spiel", erzählte Carmen Nebel 2013 im Interview mit "SUPERillu". Der Kontakt zwischen den Beiden brach ab. Carmen glaubte, sie würde ihn nie wiedersehen.

Wiedersehen nach 25 Jahren

Am 25. Oktober 2010, auf den Tag genau 25 Jahre nach ihrer ersten Begegnung im DDR-Fernsehen, sahen sie sich wieder: Ella Endlich war zu Gast in der Show von Carmen Nebel und wurde begleitet von ihrem Vater Norbert Endlich.

Die Liebe entflammte sofort wieder, beide trennten sich füreinander von ihren damaligen Partnern. Ein Jahr später sagte Carmen Nebel im Interview: "Ist das nicht unglaublich? In all den Jahren hatten wir keinen Kontakt. Als hätten wir beide erst unsere Aufgaben im Leben zu erfüllen, bevor unsere gemeinsame Zeit beginnen durfte." Rückblickend seien beide "dankbar für diese zweite Chance. Wir haben anscheinend all die Jahre aufeinander gewartet."