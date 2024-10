„9 Plätze – 9 Schätze“ - das sind die Finalisten

Rot-weiß-rote TV-Tradition am Nationalfeiertag: Bereits zum elften Mal sucht der ORF mit „9 Plätze - 9 Schätze“ den schönsten Ort des Jahres!

Für eindrucksvolle Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich bei "9 Plätze - 9 Schätze" gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs schönsten verborgenen Platz küren.

Armin Assinger und Barbara Karlich © ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Gefunden wurden die Siegerplätze bisher mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019), der Strutz-Mühle in der Steiermark ( 2020), dem Wiegensee in Vorarlberg (2021) dem Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark (2022) und zuletzt mit der Burg Landskron in Kärnten (2023).

Da aber noch viele heimische Schätze auf ihre Entdeckung warten, werden am Samstag, dem 26. Oktober 2024, um 20.15 Uhr live in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze - 9 Schätze“ vorgestellt. Prominente Länderpatinnen und -paten sind diesmal Martina Parker, Oliver Baier, Lidia Baich, Thorsteinn Einarsson, Bartholomäus „Bartl“ Gensbichler, Viktoria Schnaderbeck, Kristina Sprenger, Alessandro Hämmerle und Hans Krankl. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Band „Matakustix“.

Harder Seeufer (Vorarlberg) © ORF/Hanno Thurnher ×

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Österreich ist eine Schatzkammer voller Juwelen. Manche davon stehen in der Auslage, viele davon sind aber nur einem kleinen Insiderkreis bekannt. Genau das wollen wir mit ‚9 Plätze - 9 Schätze‘ ändern - und so feiern wir auch heuer wieder am Nationalfeiertag die einzigartige Schönheit unseres Landes. Mit eindrucksvollen Bildern und spannenden Geschichten machen wir einmal mehr Lust auf Österreich.“

Die Finalisten stehen fest: „9 Plätze - 9 Schätze“ 2024

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) wurden die neun Landessieger präsentiert, die am Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen - einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios und Prominenten aus den Bundesländern.

Die neun Plätze bzw. Schätze 2024 sind:

Burgenland: Leuchtturm Podersdorf

Kärnten: Burgenstadt Friesach

Niederösterreich: Maria Taferl

Oberösterreich: Steyrtalbahn

Salzburg: Gadaunerer Schlucht

Steiermark: Bärenschützklamm

Tirol: Burg Ehrenberg

Vorarlberg: Harder Seeufer

Wien: Stammersdorfer Kellergasse

Leuchtturm Podersdorf © ORF ×

Es wird somit spannend, wer sich nach dem Sieg der Kärntner Burganlage Landskron heuer durchsetzen wird.