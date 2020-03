Autsch! Corona-Aus für diese Serien und Filme

Das Coronavirus ist in alle unsere Lebensbereiche vorgedrungen: Arbeit, Privatleben, Freizeitgestaltung, alles ist der Prävention von weiteren Ansteckungen untergeordnet.

Auch die Filmindustrie ist stark im Arbeitsprozess eingeschränkt. Einige Produktionen wurden bereits eingestellt, große Filmstarts verschoben.

Das sind die Film- und Serienknaller, die derzeit von der Corona-Krise betroffen sind:

„James Bond“

Das neueste 007-Abenteuer und Daniel Craigs letzter Streich als Superagent ist längst abgedreht, hätte bald Premiere eiern sollen. Doch all das ist abgeblasen. Erst im November wird „No Time To Die“ in den Kinos zu sehen sein.

„The Witcher“

Kristofer Hivju, bekannt aus “Game of Thrones“, hat sich mit Corona infiziert und ist in Heimquarantäne. Darum steht die Produktion der zweiten Staffel des Netflix-Hits „The Witcher“. Das Studio in dem gedreht wurde, musste großflächig desinfiziert werden und die Crew wurde gebeten, sich in Quarantäne zu begeben.

Premieren

Zu den großen Premieren, die verschoben werden mussten, gehören auch die Real-Verfilmung „Mulan“, die Fortsetzung von „Peter Rabbit“ sowie der neueste Streich von „Fast & Furious“.

In Hollywood gilt derzeit die eiserne Regel: Mehr als 250 Menschen dürfen sich an einem Filmset nicht aufhalten. Bei aufwendigen Produktionen muss da genau geplant werden.

Das ist der Corona-Hit

Ein Film wird derzeit besonders gestreamt. Es ist „Contagion“ aus dem Jahr 2011 mit Stars wie Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law oder Marion Cotillard. Darin geht es um den Ausbruch einer Virus-Erkrankung, die sich von China ausgehend in der ganzen Welt verbreitet …