Kult-Auftritt der Dschungelkönigin auf oe24.TV

Mit ihrem Sieg beim RTL-Quoten-Hit Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wurde sie auf einen Schlag einer breiten Masse bekannt: Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (30) sorgt seither mit ihren Aussagen überall für Lacher. Auch im oe24.TV-Interview bei FELLNER! Live redete die Blondine einfach, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. „Ich habe mich in Wien verliebt. Das ganze Land ist so toll. Von oben sieht es aus wie Urlaub. Da gibt es ja auch Strand und Meer, oder?“ Mit diesen Worten begrüßte die Ulk-Nudel Wolfgang Fellner im Studio. Die Einwohnerzahl Österreichs hat sie dann auch gleich noch geschätzt: „Circa eine Million, ist ja ganz überschaubar.“

Bodenständig

Auf die Frage, was sie mit ihrem Preisgeld von 100.000 Euro machen möchte, antwortete sie frech: „Brunnen bauen und Finance studieren. Ich will nämlich an die Wallstreet und dort auch so wie ein DJ mit Kopfhörern rumsitzen und Knöpfe drücken, denn das machen die doch.“ Nach dem Dschungel hat Evelyn bereits den nächsten großen TV-Auftrag an Land gezogen. Sie tanzt ab 15. März bei Let’s Dance mit.

